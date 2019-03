Elisabetta Canalis arremete contra los envidiosos que critican su felicidad con Clooney

La novia de George Clooney, la actriz y presentadora de televisión italiana Elisabetta Canalis, aseguró que todas las críticas que suscita su relación con el actor estadounidense son reacciones de "envidia", de personas que no le perdonan ser feliz.

"La mejor revancha en los enfrentamientos con los envidiosos es tu felicidad, porque es lo que no te perdonan", sentenció Canalis en una entrevista que la revista Vanity Fair publicará en su próximo número y en la que asegura que no se siente "ofendida" por los comentarios despectivos que ha recibido por su idilio con Clooney.

Sin embargo, la modelo italiana dice haber quedado "impactada" cuando, según ella, "algunas mujeres, también conocidas quitaron su foto (la de Clooney) de su salvapantallas"."Igual están un poco estresadas", zanjó la actriz.Canalis también criticó la actitud de los paparazzi italianos y aseguró que los estadounidenses "son menos obsesivos, puesto que puedes salir a cenar con tu pareja sin ser excesivamente perseguida". "A veces me siguen hasta el supermercado, pero después de un rato se cansan", comentó Canalis, que ha dado el salto a la pequeña pantalla en EEUU.

La modelo lamentó "que los italianos no apuesten por sus compatriotas que se ganan una oportunidad en el extranjero". "No espero ser aplaudida, pero tampoco que los periódicos tomen como referencia un blog de cotilleo lleno de insultos, racismo y violencia", añadió. Y es que mientras que en Italia la pareja ya es conocida por el apelativo 'Cloonalis', a lo Brad Pitt y Angelina Jolie -Brangelina-, la modelo aseguró que en EEUU pasa desapercibida: "No me estoy haciendo la modesta, en América no me conoce nadie".

Por otra parte, la actriz admitió que su relación con el protagonista de "Oceans Eleven" o "Up in the air" es prioritaria en su vida y que con él se siente "ligera, como cuando tenía 18 años"."Creía que el trabajo sería siempre lo primero para mí, pero me equivoqué. Mi vida sentimental ha tomado la delantera", confesó Canalis, que definió a Clooney como la persona gracias a la cual su vida "ha recuperado el color".Canalis subrayó que lo que más le gusta de Clooney es "su humanidad", una cualidad que le reconocerán también los próximos premios Emmy el 29 de agosto, donde el actor recibirá el galardón honorífico por su labor humanitaria con los damnificados por el terremoto de Haití y a los que acudirá acompañado de su novia.