El triste motivo por el que Chrissy Teigen ha borrado su perfil en Twitter

Tras diez años en Twitter, Chrissy Teigen ha decidido borrar su cuenta para siempre. La modelo tomaba la decisión de desaparecer definitivamente de la red del pajarito ante la terrible presión que ejercían sobre ella aquellos internautas que ha calificado como “trolls”.

Con casi más de 14 millones de seguidores, Teigen era una de las usuarias con un ejército de fans más fieles. Incluso el recién electo presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, se encontraba en su lista de 'followers'.

La línea que seguía el perfil de twitter de Chrissy se alejaba mucho del de otr@s celebridades y es que la mujer de John Legend, se desenvolvió en la red con mucha naturalidad. Teigen se presentaba tal y como es, no tenía miedo a abrir su corazón y era muy habitual que empleara su cuenta a modo de desahogo emocional. Se mostraba vulnerable y claro, eso conlleva muchos pros, pero también muchos contras.

Sin quererlo, Teigen se convirtió en el foco de millones y millones de comentarios diarios. Algunos de ellos eran muy positivos o incluso se trataban de críticas constructivas, pero un gran número de ellos también eran despiadados ataques con los que algunos malnacidos iban a por ella a degüello. Para que os hagáis una idea, hasta cuando confesó que había perdido el tercer hijo que esperaba junto a Legend, hubo gente que se dedicó a machacarla al respecto con sus tweets… Sin lugar a dudas, este hecho marcó un antes y un después en la vida de Chrissy, quien hace un par de días decidió eliminar su cuenta de Twitter.

"Durante diez años vosotros habéis sido mi mundo. Honestamente os debo mucho por lo que hemos construido juntos aquí. Realmente os considero a bastantes mis verdaderos amigos. Pero ha llegado el momento de decir adiós", comenzaba diciendo Chrissy en su perfil de Twitter antes de despedirse definitivamente.

“El problema es que esto ha empezado a influir en mi de manera más negativa que positiva, así que no me ha quedado más remedio que hacer algo al respecto. Porque mi objetivo en esta vida siempre ha sido hacer feliz a los demás. Por eso siempre he interpretado aquí el papel de chica dura capaz de todo, aunque en realidad esa no soy yo. Mi constante deseo de gustar a todo el mundo, y también mi miedo a cabrear a la gente, me han acabado convirtiendo en alguien muy distinta. Ahora soy un ser humano muy diferente a cuando comencé a escribir aquí”, continuaba la modelo. Chrissy siempre había logrado alzarse como la reina de los ‘clapbacks’, es decir, de las respuestas divertidas y/o irónicas a comentarios malintencionados, pero se vé que la presión escaló hasta a niveles inasumibles para Teigen.

Muchos fans de la modelo no daban crédito a la noticia, por lo que se veía obligada a reafirmar su decisión a través de su cuenta de Instagram: “Es verdad! La plataforma ya no me sirve tan positivamente como negativamente, así que con eso me despido. Pero quiero decir que esto NO es absolutamente culpa de Twitter, creo que hacen todo lo posible para combatir el acoso implacable. No es la plataforma. No es el "acoso. Y no los trolls. Los trolls con los que puedo lidiar, aunque te pesa. Sólo soy yo. Tengo que aceptar el hecho de que no agradaré a algunas personas.”

Antes de cerrar su cuenta para siempre, la modelo mandaba un mensaje de reflexión para los miles y miles de seguidores que deja atrás: “Os animo a todos a que no olvidéis nunca que vuestras palabras importan. Lo digo porque durante años he recibido tantos golpes por parte de supuestos seguidores que ha llegado un punto en el que, honestamente, estoy profundamente magullada”.

...

Seguro que te interesa:

Las desgarradoras imágenes con las que Chrissy Teigen y John Legend han anunciado la triste pérdida del tercer hijo que esperaban