Zac Efron conquista a sus fans por internet

Efron no se pone identidades falsas, sino que confiesa quien es. "No uso disfraces porque no me gusta hacerme mucho lío en la cabeza". Zac ha declarado que le “gusta mucho tontear” con sus seguidoras porque generalmente son chicas “divertidas y guapas”.

De momento, Vanesa Hudgens este tipo de actuación por parte de Zac se lo toma bastante bien. “es bastante permisiva y poco celosa”, declaró el actor.

De hecho hace poco él y sus amigos se fueron a un club de striptease y el actor dijo que ella le había dado permiso para ir.