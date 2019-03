Edu Cruz se tatúa el nombre de Longoria en el brazo

Por si alguien tenía dudas, tenemos una nueva prueba de que Eva Longoria y Eduardo Cruz tienen una relación y que no se trata de algo pasajero. Aunque no llevan mucho tiempo, el joven luce encantado el tatuaje del nombre de Eva.

Edu, que es un gran amante de los tattos no ha tardado tiempo en decorarse un poco más el brazo. Ya sabemos que la ‘mujer desesperada’ piensa quitarse los tatuajes que le recuerdan a su ex marido Tony Parker... ¿Sustituirá esos tattos por otro? ¿Quizá se ponga el nombre de su nuevo amorcito, tal y como ha hecho Edu con ella?