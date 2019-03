Eddie Redmayne habla sobre los rumores que le relacionaron con Taylor Swift en el pasado

Eddie Redmayne no para de conceder entrevistas y está siendo uno de los actores más aclamados por su papel protagonista en 'Animales fantásticos y dónde encontrarlos', recientemente visitó el plató de Watch What Happens, donde además de hablar de la película, el tema se desvió y se le preguntó sobre los rumores que indican que el actor mantuvo una relación en el pasado con Taylor Swift.

Pero según ha confesado, es mentira, nunca tuvo ni tan siquiera una cita con la cantante. "Estoy totalmente convencido de que puedo callar los rumores, yo nunca fui a una cita con Taylor Swift", declaró en el programa cuando se le preguntó sobre la polémica que se había despertado.

Pero el presentador, Andy Cohen, quiso más datos y le preguntó sobre algún acercamiento con la cantante. Según explico Eddie, nunca quedaron ni tuvieron nada más que una colaboración profesional, ella hizo una audición para 'Los Miserables' y ahí coincidieron. "Ella hizo una prueba para Miserables y fue increíble en la audición. Llegamos a cantar juntos, lo cual fue un gran momento para mí, pero no, nunca tuvimos nada", explicó el actor. Y confesó que para él cantar con Taylor fue algo "extraordinario".