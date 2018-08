Las duras declaraciones de Kendall Jenner que han enfadado a muchas modelos

Kendall Jenner ha vuelto a liarla. La hija de Kris Jenner ha hecho unas duras declaraciones en tono despectivo hacia el trabajo de muchas de sus compañeras en una conocida revista.

"Desde el primer día he sido súper selectiva con lo que hago. Nunca he sido una de esas chicas de las que hacen 30 desfiles cada temporada o lo que cojones sea que hagan esas chicas. Mejor para ellas", han sido las palabras que la hermana de Kim Kardashian ha dicho para la revista Love Magazine y que han abierto la polémica. Unas declaraciones con las que ataca de lleno al resto de modelos del planeta que se han sentido muy ofendidas por las declaraciones de Kendall, quien casi viene a despreciar el trabajo del resto de chicas que se tienen que ganar las campañas de marcas en castings eternos.

Y es que si la hermanísima de Kylie Jenner pensaba que sus palabras no iban a trascender, se ha equivocado. Recientemente varias de sus compañeras han contestado vía redes sociales. Sin ir más lejos, Daria Stroukus, topmodel rusa que rutinariamente aparece en el top 10 de modelos más solicitadas por los diseñadores, ha querido contestar en sus Stories de Instagram.

"'Lo que cojones sea que hagan esas chicas' es hacer todo lo posible por llegar lo más alto y para intentar ganar dinero para mantenerse a ellas mismas y a sus familias. ¡Ah, por cierto, son 70 desfiles por temporada y todas estamos jodidamente orgullosas de cada uno de ellos y de las chicas que los hacen", ha escrito la supermodelo rusa. Pero no ha sido la única, Jac Jagaciak, una de las modelos que representan a Calvin Klein y ex Victoria’s Secret ha querido replicar diciendo: "Esto me cabrea muchísimo. Es faltarle el respeto literalmente al 99% de las personas del sector. Sí, han tenido que trabajar mucho para subir. ¡Haz el favor de conectar con el mundo real".

Sin embargo, la respuesta más original se la lleva la modelo Teddy Quinlivan, imagen de Vera Wang, quien ha escrito en su cuenta de Instagram: "Las modelos no solo vienen de Calabasas… Vienen de Somalia, de la tundra siberiana, de una aldea en la China rural, de un parque de caravanas de Tennessee. Hacer comentarios despectivos sobre tus compañeras no nos conduce a crecer como personas o a la unidad que nuestro sector sin regular necesita tan desesperadamente", una bonita reflexión que parece que ha cumplido su objetivo ya que horas después el representante de Kendall se ha pronunciado para decir que era una frase sacada de contexto y que lo que ella quería expresar era que ha sido ella misma quien ha escogido su camino y que ese "mejor para ellas", es un reconocimiento a su duro trabajo.