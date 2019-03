Drew Barrymore confiesa tener fobia a la tecnología

Drew Barrymore posa para la edición inglesa de Marie Claire de septiembre. Durante toda la entrevista la actriz se muestra tajante en todo lo que dice respecto a la tecnología.

"El hecho de que pida una llamada telefónica es patético en esta era de la tecnología. Los planes se hacen por la Red. No puedo soportarlo", admite la protagonista de 'E.T.'.

Uno de los 'tres ángeles de Charlie' apunta que añora los días de las décadas pasadas, cuando la palabra escrita era más importante. "No me gusta este exceso de información, de falta de intimidad. Me da miedo...", comenta Barrymore.

Aunque no es una verdadera fan de Internet, si le gusta usar el teléfono y admite "Oh, he tenido sexo telefónico con éxito aunque creo que es super raro. Supongo que era algo que tenía que probar en algún momento de mi vida".