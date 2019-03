Drew Barrymore, Cameron Diaz, Gwyneth Paltrow y Nicole Richie posan en un selfie con la cara lavada

Las redes sociales de nuestras famosas están siendo testigo de esta tendencia 'no make up' cada vez más difundida. Adele, Beyoncé o Katie Holmes son algunas de las que han recurrido a sus cuentas de Instagram para compartir sus fotos con la cara completamente lavada. Y el caso más claro es el de Alicia Keys que ha hecho del 'no make up' su día a día.

Lo que pretende es demostrar que el maquillaje viene muy bien, pero hay que atreverse a no usarlo y salir de casa al natural. Sombra aquí, sombra allá, maquíllate, maquíllate… y después de una hora ante el espejo: ¡estamos listas! Sin darnos cuenta de que podemos salir de casa sin esos retoques, porque estamos guapas igualmente. Hay que aceptarse. Es cierto que el colorete, la máscara de pestañas y el antiojeras ayudan a verse mejor por las mañanas, pero no debe convertirse en un hábito.

Como decíamos, muchas famosas hacen uso de su papel público para reivindicar la belleza natural, y las últimas en hacerlo han sido Drew Barrymore, Cameron Diaz, Gwyneth Paltrow y Nicole Richie, que han compartido una foto disfrutando de un día en la montaña con tres amigas más desconocidas, y todas salen con la cara lavada. El selfie 'no make up' de las estrellas de Hollywood es una reivindicación para que nos aceptemos al natural.