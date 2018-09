La dramática ruptura entre Noah Cyrus y Lil Xan que ha revolucionado las redes

El premio a una de las rupturas más polémicas de las redes se lo han llevado Noah Cyrus y Lil Xan. Y es que esta pareja ha decidido cortar su relación protagonizando todo un drama a través de sus cuentas personales de Instagram.

Hace unos semanas atrás, la hermana menor de Miley Cyrus y el joven rapero presumían de su 'perfecta' relación mostrándose muy unidos y cariñosos. Pero como suelen decir: "Lo que rápido empieza, rápido termina", porque inesperadamente publicaron que su relación había llegado a su final y de muy mala manera.

Todo empezó cuando Lil publicó una series de Instagram Stories que confirmaban su ruptura y lo muy afectado que estaba: "Duele mucho cuando crees que conoces a alguien y descubres que solo te están utilizando". Una supuesta traición con la que se ha vengado haciendo pis sobre la placa del single 'Betrayed' de Noah.

Tras este repugnante momento, la cantante reaccionó publicando una captura de un meme que le había enviado a su ahora exnovio, quien creía por esa foto que le había sido infiel.

Sin embargo, el cantante lo desmintió asegurando que la verdadera razón por la que le había terminado había sido por una foto en la que ella salía abrazando por el cuello a otro chico.

Noah no se quedó callada y parece haberle devuelto las acusaciones: "La verdad es que no le he visto en una semana. Siempre que intentábamos quedar, salía algo. Luego vi la foto de una chica en sus historias a las 2 de la mañana. Cuando hicimos una videollamada vi que llevaba un chupetó y me aseguró que solo era un moratón, así que decidí darle el beneficio de la duda".

¡Vaya culebrón!