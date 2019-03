El drama familiar de Ariel Winter de 'Modern Family'

No es oro todo lo que reluce en el mundo de las estrellas y Ariel Winter es un claro ejemplo. Recientemente se celebraba en EEUU el Día de la Madre, una jornada en la que no hubo celebrity que dejase pasar la oportunidad de mostrar el orgullo que siente hacia su madre. Pero este no es el caso de Ariel…

En 2015 la actriz conseguía legalmente la emancipación de su madre después de pasar tres años sin comunicarse con ella. Durante una entrevista concedida a 'Good Morning America', la intérprete confesaba: "Esto es lo que ella quería que hiciera. Ella me empujó muy duro. Su prioridad era esto, en lugar de lo que yo quería y necesitaba. Eso fue, sin duda, algo muy difícil, pero no era su único problema".

"Es muy difícil tener este tipo de drama en tu vida, pero es más difícil estar pasando por esta situación, tener un caso judicial abierto y que todo el mundo esté mirando. El proceso es suficientemente difícil para las víctimas de abuso, pero es aún peor cuando se vive en el ojo público y todo el mundo tiene una opinión", añadía Ariel.

Por suerte Ariel siempre ha estado acompañada y apoyada por su hermana a quien eligió para felicitar por el Día de la Madre, ya que para ella además de su hermana es como su madre.