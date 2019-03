Donald Trump, criticado por Amber Tamblyn en una publicación donde confiesa haber sufrido abusos sexuales por su ex

ANTES DEL DEBATE ENTRE HILARY CLINTON Y TRUMP

Parece que la lista de famosas que cargan contra Donald Trump en las redes sociales sigue sumando adeptos. Esta vez ha sido Amber Tamblyn la que, molesta por el comentario que hizo el candidato republicano -"me gustaría agarrar por la vagina a las mujeres"-, ha publicado en Facebook una carta abierta donde ha confesado que sufrió abusos sexuales por parte de su ex y que no fue nada agradable. La que da vida a Martha Masters en 'House' aprovechó que se iba a producir el debate entre Hilary Clinton y Trump para contarle esto a todos sus seguidores.