La doble de Jennifer Lawrence que está cansada de que la confundan con la actriz

A lo largo y ancho del mundo existen muchas personas que se parecen físicamente aunque no tengan ningún tipo de familiaridad. Aunque cuando te pareces a alguien que todo el planeta conoce la cosa cambia.

Esto es lo que le sucede a una joven aspirante a modelo llamada Alexia Maier que está cansada que la confundan con Jennifer Lawrence. Alexia tiene 17 años es de Florida y ha vivido en sus propias carnes lo que es la fama antes incluso de despegar su carrera como modelo.

Al principio Maier pensaba que todo se trataba de una broma pero esta confusión empezó a ir a más cuando no paraba de recibir mensajes a través de sus redes sociales pensando que es la intérprete de 'Los juegos del hambre'.

De hecho, la joven comenta que en más de una ocasión la han parado por la calle para pedir le autógrafos y fotos pero hasta en el momento en el que dice que no es ella llegan a no crearla: "Una vez una mujer me paró y me dijo que era mi mayor fan y aunque le dije que yo no era Jennifer ella no me creyó y me preguntó que si estaba segura", comenta al Daily Mail.

A pesar de todo, Alexia reconoce que no es muy fan de Lawrence: "Sé que esta no es la respuesta que la gente espera de mí, pero no soy fan".