El divorcio de los actores chinos Wang Baoqiang y Ma Rong que ha paralizado China

Un divorcio siempre tiene una gran expectación pero el interés aumenta si se da entre dos actores famosos y hay por medio una infidelidad, dinero y redes sociales. Esto es lo que ha ocurrido en China después de que esta semana el popular actor Wang Baoqiang publicara en Weibo, el Twitter de China, un mensaje donde acusaba a su esposa de serle infiel con su representante.

"Debido a la inapropiada relación extramarital que mi mujer mantiene con mi representante, que ha dañado gravemente nuestro matrimonio y ha destruido nuestra familia, he decidido solemnemente disolver mi unión con Ma Rong y despedir a Song Zhe". Una publicación que ha desatado la locura en internet recibiendo más de cinco millones de "me gusta" y generado más de tres millones de comentarios. Además, la etiqueta #DivorcioDeWangBaoQuiang suma más de 5.000 millones de visitas, una cifra que triplica a la de la población con más habitantes del planeta y es muy superior a los números que allí normalmente se registran.

Por su parte, la esposa de Wang, Ma Rong no se ha quedado callada y ha acusado a su marido a través de la misma red de "abandonado a la familia" y le amenazó con llevarle a los tribunales por atentar contra su honor si no retiraba el mensaje inicial, algo que todavía no ha hecho.

Una vez ha saltado la alarma los rumores no cesan y se comenta que el intérprete exige la custodia de los dos hijos que tienen y pide una pensión alimenticia hasta su mayoría de edad, e incluso el actor podría haber pedido una prueba de paternidad para corroborar que los vástagos son suyos.

Todo esto añadido a los comentarios de las redes donde se habla que Wang acusa a su mujer de haberse transferido a otra cuenta el dinero que ambos guardaban en un mismo depósito bancario.

En definitiva un espectáculo que tiene a toda la población atenta a los últimos acontecimientos y que ni los Juegos Olímpicos han podido hacer sombra llegando la noticia a la prensa oficial del Partido Comunista quien ha criticado este tipo de actuaciones en un país donde el divorcio se enfrenta a un fuerte rechazo social.