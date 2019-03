Dita Von Teese arremete contra la familia Kardashian

Las Kardashians tienen una nueva enemiga, Dita Von Teese. La bailarina de burlesque quien está inmersa en la presentación de su libro 'Tu marca de belleza' ha arremetido en contra d ela familia Kardashian por promocionar unas fajas que según ellas hacen que tu cintura adelgace hasta tenerla igual que una avispa.

La primera en salir con estas fajas fue Kim Kardashian tras dar a luz a su hija y subió a Instagram varias fotos con ella haciendo ver que sus resultados eran fantásticos. Lo mismo hizo después su hermana Khloé Kardashian. Pues bien, la bailarina considera que los efectos de esta faja no son reales pues no sirven para nada y además son malos para la salud: "Es como el ciego guiando al ciego, es obvio que esas fajas no sirven para nada", decía.

Dita añade que el motivo por el que la llevan es solo por publicidad: "Cualquiera que lleve con frecuencia esa prenda sabe perfectamente que ellas son solo un reclamo publicitario. Es que solo hay que verlas, no funcionan". Y continúa: "Yo comencé a moldear mi cintura a los 18 años, pero no usando materiales elásticos, sino unos duros. Y aun así, se puede entrenar la cintura sin necesidad de utilizarlos".

Para la artista la mejor forma de conseguir una silueta así es con mucho ejercicio y dieta: "Parecen una solución rápida, pero eso nunca funciona. Cualquier corsé que te pongas con las tiras bien apretadas te proporciona esa silueta. Y mira, es genial, pero no son capaces de modificar tu cuerpo si no te aplicas una dieta seria y mucho ejercicio", concluye.