En Disney no soportaban a Jack Sparrow porque es gay

Depp ha confesado que su interpretación de Jack Sparrow en 'Piratas del Caribe' encanta al público, a pesar de que al principio no acababa de convencer a los directivos de Disney, la productora del filme.

Al parecer, el fallo está en los ademanes amanerados del personaje. "No lo soportaban (a Sparrow). El director de Disney por aquel entonces (lo dejó en 2005), Michael Eisner, soltó: 'Está arruinando la película'. Me decían: '¿Qué le pasa? ¿Está borracho? ¿Es gay?'", desvela Johnny.

"Así que le dije a esta mujer de Disney (una ejecutiva): '¿Es que no sabías que todos mis personajes son gays? Y eso le puso realmente nerviosa", continúa explicando.

Pero a Depp le importa bastante poco lo que puedan opinar de su personaje, y ha defendido el carácter excéntrico de sus interpretaciones, que lleva muy dentro de sí. "Todos (los personajes interpretados) siguen ahí, lo que en ocasiones no es lo más saludable del mundo", enfatiza.

"Los imagino como una cómoda en mi cuerpo: en un cajón está Ed Wood, en otro el sombrerero, en otro Manostijeras... Están muy cerca de la superficie", comenta.

El actor se plantea en estos momentos un proyecto nuevo que le sugirió el fallecido Marlon Brando: interpretar a Hamlet. "Me dijo: '¿Por qué no te tomas un año y estudias a Shakespeare? Ve y trabaja en Hamlet e interpreta ese papel, antes de que seas demasiado viejo'. Y es algo que realmente me gustaría hacer", concluye.