La difícil decisión de Brooklyn Beckham

Aunque todavía está por confirmar, parece que ha llegado un complicado momento para Brooklyn Beckham. El mayor de los hijos de David y Victoria Beckham posiblemente se despida de sus padres y hermanos para continuar formándose en Estados Unidos. En todo momento ha tenido claro que quería ser fotógrafo, y está dispuesto a luchar y a decir adiós a los suyos para conseguirlo. Al parecer, comenzará sus estudios en una prestigiosa escuela estadounidense, por lo que abandonará su residencia familiar en Londres.

El mayor de la familia Beckham aún no sabe cuál será su decisión definitiva, y es que tal y como ha declarado en ocasiones anteriores, le gusta mucho la fotografía pero también el fútbol: "Me gustaría poder estudiar arte y fotografía en Estados Unidos, tan pronto como haya terminado la secundaria. Por otro lado, me encanta el fútbol, así que realmente no sé todavía lo que haré". Aunque por el momento Brooklyn está indeciso, parece que la opción de viajar a Estados Unidos para comenzar una nueva vida y formarse es una de sus opciones favoritas.

"Brooklyn siempre ha sido un chico muy independiente, por lo que sabe que no tendrá ningún problema al estar lejos de los suyos. Obviamente, va a echar mucho de menos a sus padres y sus hermanos, pero está listo para empezar su propia vida", ha comentado una fuente al diario The Sun. Y es que, aunque aún no es seguro que vaya a comenzar una nueva etapa de su vida en Estados Unidos, ya ha estado informándose sobre las mejores escuelas al otro lado del charco.

Parece que el hijo mayor de los Beckham sabe que aún tiene un complicado camino por delante hasta alcanzar su sueño de dedicarse a la fotografía de forma profesional. "Brooklyn es plenamente consciente de que si de verdad quiere cumplir su sueño de ser fotógrafo a tiempo completo, tener ese bagaje educativo a sus espaldas le abrirá muchas puertas y le permitirá destacarse sobre sus competidores", comentaba el informante a la publicación mencionada anteriormente.