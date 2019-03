Diez razones por las que amamos a Jennifer Lawrence

Su sentido del humor

Además de demostrárnoslo en las ruedas de prensa y entrevistas, sus compañeros de profesión lo confirman. Jennifer Lawrence se caracteriza por su buen humor y por la facilidad que tiene para congeniar con la gente. Y es que siempre consigue sacarnos una sonrisa. Además, sabe reírse de sí misma y de sus errores, bromea en cualquier situación, como cuando engañó a The New York Times diciendo que estaba embarazada.

Su naturalidad

La espontaneidad le hace única, y es que, como ella misma ha reconocido: "Cuando me hacen una pregunta suelto lo primero que se me pasa por la cabeza", y eso dice mucho de ella, porque se deja llevar por el momento, y sabe rectificar si se confunde. Su sinceridad y naturalidad la definen. Huye de preparase los discursos buscando la respuesta perfecta, al contrario que numerosas celebrities apuesta por la improvisación y no deja que las críticas le pisoteen.

Defensora de las minorías y una gran luchadora

En numerosas ocasiones la hemos visto como portavoz y defensora de la igualdad salarial entre hombres y mujeres a nivel global, y en concreto en el mundo del cine. Además, se ha negado a apoyar a cualquier partido que no defienda los derechos de la mujer, y está cansada del concepto que se tiene de las mujeres, donde se valora más su físico que su profesionalidad. Con la victoria de Donald Trump apoyó la democracia por encima de todo y solamente quiso buscar soluciones y apoyar a los principales afectados tras la conquista de Trump de la Casablanca. "Si eres inmigrante, de color o mujer… ¡sé fuerte!"¸publicó la actriz como muestra de su descontento con el resultado de las elecciones.

Atrevida, no tiene miedo a la polémica

Parece que convertirse en un personaje público supone estar en el punto de mira de la prensa, de las críticas y que tus errores den la vuelta al mundo, y aunque esto asusta en muchas ocasiones, hay que saber vivir con la fama y con lo que conlleva, y Lawrence es un claro ejemplo. Nos ha demostrado que decir la verdad es la mejor manera de defenderse. Cuando se filtraron sus fotos desnuda consiguió salir de la polémica, y aunque criticó a todo aquel que lo difundió y que se dejó llevar por el sensacionalismo, no se arrepintió en ningún momento de lo que había hecho, simplemente se sinceró: "Estuve en una hermosa, sana y gran relación durante cuatro años. Era una relación a distancia, y la opción es que tu novio mire porno o que te mire a ti", confesó a Vanity Fair poco después del escándalo.

Muy humana

Revindica la belleza natural, huye de las dietas y no quiere que le mencionen nada que tenga que ver con dejar de comer todo lo que le gusta. Según ha asegurado, está cansada de las actrices que se preocupan por cuidar su línea, porque ella adora comer. Además, no se obsesiona con mantener una imagen concreta, siempre da su punto de vista y no se muerde la lengua.

Su carrera como actriz

Aunque ha sido acusada de intrusismo en numerosas ocasiones por interpretar papeles de mujeres mayores con tan solo 25 años de edad, lo que está claro es que es una auténtica profesional y sabe muy bien hacer su trabajo. Y el mundo del cine ha sabido reconocer su trabajo con un Oscar.

Por sus míticas caídas

Cualquiera no sabría qué hacer, qué decir o cómo recoger un premio después de tropezarse en las escaleras en plena gala de los Oscar cuando te otorgan el premio a mejor actriz, pero Jennifer fue la primera en reírse de lo sucedido, y es que aunque se mueve de maravilla delante de las cámaras cuando está interpretando, que es lo que la hace verdaderamente feliz, las alfombras rojas consiguen sacar su lado más torpe. Parece ser que sus vestidos de ensueño y sus tacones tienen un don para enredarse, pero ella ya se ha convertido en levantarse y continuar andando.

Por sus conquistas

La guapa actriz puede despertar la envidia de muchos con sus conquistas, y es que Jennifer Lawrence tiene en su lista de exnovios a chicos como Nicholas Hoult, con quien mantuvo una relación durante cinco años. Ambos vivieron una bonita historia de amor, que les ha unido para siempre. Y es que han conseguido mantener la amistad tras la ruptura y los dos recuerdan su noviazgo con mucho cariño. Después de poner fin a su relación anterior, comenzó con Chris Martin, con quien no tuvo tanta suerte como con su anterior pareja, pues se llegó a hablar del cuento de nunca acabar por la de veces que dejaron y retomaron su relación. Pero después de numerosas idas y venidas, optaron por tomar caminos separados. Y ahora, aunque es muy reservada con su vida personal, especialmente en el ámbito sentimental, ha reconocido que está de nuevo inmersa en una relación con el director de cine Darren Aronofsky.

Por su belleza real

Jennifer Lawrence ha conseguido conquistar a millones de espectadores en cada serie o película que protagoniza, y parte de su éxito podría residir, además de en su calidad como actriz, en su belleza natural. La intérprete es una de las novias favoritas de América y es que su cara dulce ha cautivado a todos porque, aunque es toda una mujer, mantiene esa expresión dulce que le hace única.

Porque es de las pocas actrices que está fuera de las redes sociales

Muy reservada con su vida privada, la actriz ha huido de las redes sociales. Y es que por sorprendente que parezca, y al contrario que la mayoría de sus compañeros de profesión, la actriz no tiene cuenta en ninguna red social, o por lo menos no de carácter público. Y es que según comentó en una entrevista, la estrella de la pequeña y gran pantalla no se lleva muy bien con los teléfonos y la tecnología. Además, hizo alusión directa a Twitter y confesó que no entendía de qué se trataba, y que en la vida se uniría. Así que se lo dejo claro a sus fans: "Si alguna vez ven una cuenta en Facebook, Instagram o Twitter que dice ser yo, sin duda no lo es".