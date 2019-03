Dianna Agron, de 'Glee', y Winston Marshall, vocalista del grupo Mumford & Sons, se han casado en Marruecos

Este fin de semana la intérprete de 'Glee' Dianna Agron se ha casado con el cantante Winston Marshall, vocalista del grupo Mumford & Sons, en una boda celebrada en Marruecos.

Así lo ha confirmado el representante de la intérprete a UsMagazine. Además, una fuente cercana ha dicho al respecto: "Winston es el tipo más simpático y la trata como a una princesa. Es muy atento y lleva a la familia de ella donde quiera que vayan y la lleva a verlos cada vez que ella quiere. También es muy bueno con los amigos de ella".

La pareja fue vista por primera vez juntos en el mes de julio de 2015 y se comprometieron en diciembre de ese mismo año. Un noviazgo rápido pero que tras un año y medio juntos ha acabado en boda. Con respecto a sus carreras profesionales ninguno se puede quejar pues Marshall sacó el pasado verano el álbum 'Johannesburgo', y Agron ha rodado cuatro películas: 'Hollow in the land', una cinta de suspense en el que tiene un papel principal; 'The crash', con Maggie Q y Minnie Driver; 'Headlock', co-protagonizada con el veterano Andy García; y 'Novitiate', una película de época sobre la religión.