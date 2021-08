Diane Kruger y Norman Reedus se casan

La pareja de actores Diane Kruger y Norman Reedus se han comprometido después de cinco años desde que hicieron pública su relación y con una niña de dos años en común.

La noticia ha sido confirmada en exclusiva por la revista 'People'. Diane y Norman se conocieron en el rodaje de la película 'Sky' en 2015. Y juntos promocionaron la película en el Festival Internacional de Cine de Toronto antes de hacer público su romance en marzo de 2017.

Diane Kruger y Norman Reedus en 'Sky' | Pandora Film

Un año más tarde, en mayo de 2018, fueron varios los rumores en el Festival de Cine de Cannes 2018, al usar una variedad de atuendos holgados durante el evento, sobre un posible embarazo de la pareja.

En noviembre de ese mismo año Kruger y Reedus trajeron al mundo a su primera hija en común, puesto que para el actor era la segunda ya que también es padre de Mingus, de 21, de una relación anterior con Helena Christensen.

Diane se pronunció en el pasado sobre si habían pensado dar un paso más en su relación y contraer matrimonio. "Nunca digas nunca. Haría una fiesta. Me gustaría llevar un vestido bonito. Pero no soy religiosa, así que ese aspecto del matrimonio no significa nada para mí. Obviamente conlleva una seguridad económica, pero soy independiente en ese sentido, no necesito a nadie para eso", aseguraba en una entrevista para 'PorterEdit'.

La pareja ha intentado llevar siempre su relación en privado. Incluso cuando nació la pequeña, intentaron mantenerlo en el mayor anonimato posible sin desvelar ni siquiera cuando nació ni su nombre.

El pasado mes de julio el actor compartió sorprendentemente una fotografía de los tres mientras daban un paseo. La pequeña iba en hombros de su padre y lo único que podemos ver de ella es su pelo rubio, como su madre, que llevaba recogido en una trenza.

De momento, los representantes de los actores no han querido pronunciarse sobre esta noticia intentando llevar todo con la máxima discreción posible.

