Diane Kruger y Joshua Jackson rompen tras diez años juntos

Diane Kruger y Joshua Jackson empezaron su relación en el año 2005 y sus comienzos no fueron idílicos precisamente. En las primeras citas que tuvieron, Jackson le invitó a cenar en un sitio muy romántico, lleno de flores, que provocaron una reacción alérgica a la actriz alemana.

"Me puse muy, muy mal. Estaba estornudando y tosiendo todo el rato y me lloraban los ojos" contaba Kruger, quien pensaba que nunca volvería a llamarla, y añade: "Me mandó flores al día siguiente. Eso sí, acompañadas de un paquete de pañuelos de papel".

Han compartido 10 años y justo en el momento en que se ha hecho conocida la noticia de que iban a vivir juntos, los representantes de ambos han enviado un comunicado a la prensa anunciando la ruptura entre Diane y Joshua.

Va a resultar cierto el dicho popular "lo que mal empieza, bien acaba”, porque según sus representantes, los artistas han puesto fin al amor que se tenían pero no a la amistad que queda entre ambos.

Con la bonita pareja que hacían…