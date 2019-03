Entre los 16 detenidos por el robo de Kim Kardashian se encuentra su chófer

¡Se revelan nuevos datos sobre los 16 detenidos en París por el robo de Kim Kardashian! Este pasado lunes se hacía público que se habían detenido a 16 personas en París implicadas (supuestamente) en el estremecedor robo que sufrió la estrella de 'Keeping Up with the Kardashians' mientras se encontraba disfrutando de la Semana de la Moda de París.

Se ha desvelado que entre los detenidos se encuentra el chófer de la celebrity, el cual forma parte de una empresa de transporte que siempre contrata la familia Kardashian cuando viaja a la capital francesa.

Según publican, se está investigando si el chófer fue el encargado de proporcionar la información necesaria a los asaltantes para llevar a cabo el robo ya que este fue la última persona en ver a Kim antes del atraco.