Detenida Scout Willis, la hija mediana de Demi Moore y Bruce Willis

Las hijas de Bruce Willis y Demi Moore no han tenido nunca fama de malas niñas… ¡hasta ahora! Y no vamos a generalizar. Hay que centrarse en una de ellas, que últimamente está dando mucho de qué hablar: la mediana de las chicas Willis. Scout Willis, de 20 añitos, la ha liado pero bien. Al parecer, según cuentan en la web estadounidense Daily News, la hija de Bruce y Demi está teniendo una crisis de identidad que le está haciendo perder los papeles.

Al parecer, Scout fue arrestada por la policía tras dar una identificación falsa y ser sorprendida bebiendo cerveza en un lugar público, en la estación de Union Square. Tras pasar una noche en el calabozo, la joven fue puesta en libertad sin fianza pero tendrá que regresar a la Corte Penal de Manhattan el próximo 31 de julio.

La hija de Moore fue arrestada a las 19 h. del pasado lunes 4 de junio, cuando un policía vio a la joven consumiendo una “cerveza de Pakistán”, según documentos judiciales. Scouts le dio al oficial una tarjeta de identificación falsa con el nombre de Katherine Kelly, pero la policía se percató perfectamente de quién era realmente…

Al ser interrogada, Willis mostró su verdadera identificación de California y declaró: “La primera identificación no es mía. Me la dio un amigo. No sé quién es Katherine Kelly”. Por esta ‘bromita’, Scout ha sido acusada de suplantación criminal y por violar la ley que prohíbe consumir alcohol en lugares públicos abiertos en Nueva York.

Si declaran culpable a la mediana de las Willis se podría enfrentar a un año de prisión, aunque es poco probable que eso pase… ¡¡Es hija de Demi Moore y Bruce Willis!! Un disgusto más para la pobre Demi que ha comenzado el año sola, aguantando las noticias de lo que hace y deja deshacer su ex y, ahora, con los escándalos de una de sus ‘dulces’ niñas.