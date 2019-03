El detalle de Kristen Stewart que demuestra su amor por Stella Maxwell

Lo de Kristen Stewart y Stella Maxwell va muy en serio y así nos lo han demostrado en su última aparición ante los medios. Aunque aún no han posado juntas en ninguna alfombra roja sellando su amor ante las cámaras, hemos podido ver a la feliz pareja en el último desfile en el que ha participado Stella, al que su chica ha querido asistir para apoyarla.

El pasado miércoles Maxwell se subió a la pasarela para lucir un look de la colección de primavera 2017 de Tommy Hilfiger en el desfile de lanzamiento de la última propuesta de la prestigiosa marca. Un importante momento para la carrera de la modelo, que su chica no se quiso perder. Y es que la actriz acudió al desfile para apoyar a Stella. Apostó por un look desenfadado con jeans negros, sudadera negra, un gorro de punto en el mismo color y una camiseta blanca, mientras que la maniquí lució un top rojo y blanco, unos pantalones en rayas azules, y unos botines y un cinturón en negro.

La modelo y la actriz se han convertido en inseparables y han dejado claro que se apoyan en sus imparables carreras profesionales, y eso es muy importante para la consolidación de la relación. Todo parece indicar que falta poco para que podamos verlas posar juntas en alguna alfombra roja de una premier.