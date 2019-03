Se desvela parte de la nota de suicidio de la exnovia de Jim Carrey, Cathriona White

El próximo mes de septiembre se cumple un año de la muerte de la exnovia de Jim Carrey, Cathriona White. La joven de 28 años fue encontrada muerta en su casa de Los Ángeles después de suicidarse.

Según hace meses el portal de noticias TMZ reveleba que Cathriona se quitó la vida justo después de que el actor rompiese con ella, siendo este uno de los motivos principales que le habían llevado hasta la muerte. Ahora, varios meses después y según parte de la nota de suicidio que ha quedado revelada, se confirma que su ruptura con Carrey fue determinante.

"He perdido tres días ahora desde la incredulidad de que no estás aquí. Puedo seguir con el corazón roto y tratar de poner las piezas. Podría, solo que no tengo la voluntad en este momento. Siento que tuvieras la sensación de que no estuve allí contigo. Traté de darte lo mejor de mí. Realmente no sé de entierros o de ese tipo de cosas. Eres mi familia, así que lo que elijas estará bien. Por favor, perdóname. No soy de este mundo", recoge la nota de suicido que Cathriona dejó al actor.

En la documentación oficial que se publicó quedó demostrado que la joven maquilladora había ingerido una serie de medicamentos que estaban recetados para Carrey.