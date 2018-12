La triste despedida de Elsa Pataky y sus hijos de Chris Hemsworth

Elsa Pataky y Chris Hemsworth forman una pareja de lo más perfecta. Siempre que pueden pasan tiempo juntos con sus tres hijos en Australia, ya que sus exitosas carreras les mantienen bastante tiempo separados. Ahora, el actor ha tenido que irse a Tailandia a grabar las últimas escenas de la producción de Netflix, 'Dhaka', pero antes han disfrutado de unos días en familia en las playa australianas.

La actriz ha compartido en sus Stories de Instagram imágenes en las que aparece con su marido, sus tres hijos, India Rose y los gemelos Tristán y Sasha, y sus perros, disfrutando de un día de sol, mar y arena, que describe como "mornings with the kids, dogs and my love", es decir "mañana con los niños, perros y mi amor". Pero todo los buenos momentos llegan a su fin, y este no iba a ser menos, después de unos días muy divertidos llegó el momento de la despedida y Pataky ha publicado el tierno abrazo de su marido con Sasha y Tristán junto al mensaje: "No te vayas papá".

"Hemos estado intentando no estar trabajando los dos al mismo tiempo. Cuando yo estoy trabajando, él se queda con los niños", aseguraba la española, ya que tienen el acuerdo de turnarse siempre en sus viajes de trabajo para que siempre uno de los dos se quede en casa con los pequeños.