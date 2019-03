'Desnudamos' al nuevo novio de Jennifer Aniston

Hay que saber que Justin es un guionista de éxito. Theroux ha escrito guiones para varios taquillazos de la gran pantalla como ‘Tropic Thunder’ o ‘Iron Man 2’. Otro detalle es que el chico de Jennifer Aniston ha sido invitado en dos ocasiones a participar en la serie de éxito ‘Sexo en Nueva York’: en una ocasión se ligó a Carrie en un bar y en la otra interpretó a un escritor con eyaculación precoz...

Bueno, estos datos no son muy determinantes para saber si esto tiene futuro o no, pero sí sabemos que Theroux siempre ha sido un chico malo. El guionista y actor fue expulsado en numerosas ocasiones de varias escuelas de su Washington natal antes de cumplir los 14 años. Posteriormente, su familia le envió a un internado en Massachussets. Uy, uy, uy...

A este punto negativo hay que sumarle que siempre ha estado rodeado de mujeres. El actor tiene una gran debilidad por las chicas guapas y famosas, y sonado fue su romance con la nominada al Oscar Rachel Grady.

Pero parece que a Jennifer todo esto le importa tres narices porque según comenta la revista Us Weekly, la actriz ya convive con Justin en su casa de Los Ángeles. “Ella ya lo presenta como su nuevo novio”, algo que, según comenta una fuente a la publicación estadounidense, no es muy habitual en la actriz, ya que no se comportaba igual desde su relación con John Mayer en 2008. ¿Será él el definitivo en la vida amorosa de Aniston?