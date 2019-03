Los descuidos de las celebrities en la alfombra roja de los Oscar

El próximo 26 de febrero se celebran los Oscar 2012 con toda la parafernalia que ello conlleva, congregando a las estrellas más importantes del cine internacional. Es un evento que destaca por su trascendencia y por su glamour. Sin embargo, las cámaras inmortalizan escenas que ponen a algunos de los famosos la cara roja por algún detalle que han pasado por alto o que piensan que pasará desapercibido.

Penélope Cruz es una de las que ha vivido en sus carnes eso de tener un percance con uno de sus ceñidos vestidos. En 2011, después de dar a luz, la actriz no dudó en aparecer públicamente, pero no tuvo el tiempo suficiente para perder esos kilitos de más. La única opción que encontró la española para no estallar su modelito fue ampliarlo de una forma discreta, debajo de la axila, algo que no se le escapó a ningún objetivo.

Los escotazos también han provocado algún que otro susto. Beyoncé sabe bien lo que es ya que, en 2009, en uno de sus pasos de baile junto a Hugh Jackman, enseñó un pezón. Algo que le podía haber pasado en la misma gala a Sarah Jessica Parker que se subió sus prótesis a la garganta.

Aunque si hablamos de enseñar, Halle Berry se lleva el premio por mostrarnos sus partes íntimas en 2011, acto que envidió Heidi Klum quien se quitó las bragas delante de las cámaras de televisión.

Muchas anécdotas a lo largo de la historia de la alfombra roja de los Oscar que se seguirán repitiendo ya que sin estos despistes, no sería lo mismo.