La descontrolada educación de los hijos de Brad Pitt y Angelina Jolie según las niñeras

Desde que Angelina Jolie interpusiera una demanda de divorcio contra Brad Pitt, mucho se ha hablado de cuáles serían los motivos que llevarían a la actriz a tomar tal decisión. Tras muchas especulaciones, la causa principal sería la forma, demasiado estricta, que tiene su todavía marido de educar a sus hijos ya que Jolie ha tomado el rol de madre blanda que ha hecho que los niños sean indomables, según afirman varias cuidadoras, donde Zahara sería la cabecilla de todas las travesuras de sus hermanos: "Los niños pueden llegar a ser una pesadilla. Son especialmente difíciles con el personal de sus padres. Son muy peleones, escandalosos y difíciles de controlar, especialmente porque son seis. Zahara es la que siempre incita a todos los demás. En una ocasión, uno de los asistentes arrojó una toalla al suelo que, por accidente, le dio a Vivienne e hizo que se tropezara. Después Zahara le estuvo diciendo lo que tenía que decirle a Angie acerca de lo sucedido, dándole instrucciones para que dijera que estaba comiendo una galleta y que casi se ahoga al tropezarse".

Maddox, Pax, Zahara, John (Shiloh), Knox y Vivienne habrían tenido hasta seis niñeras que han opinado sobre como la expareja habría educado a sus hijos hasta el momento y aseguran que no ejercen ningún tipo de control sobre los niños: "En medio de la noche ellos corren por los pasillos, despertando a cualquier pariente o trabajador que esté allí, metiéndose en sus camas", revela una de ellas a DailyMail. Además, debido a la vida nómada de sus padres, los seis hijos no tienen una rutina diaria y su vida está marcada por el desorden: "Nos sentábamos horas viendo dibujos animados junto a ellos, mientras Brad y Angelina dormían en otra habitación. No comen lo que deberían y no tienen un horario de sueño normal debido a tanto viaje y tanto jet lag", comenta al citado medio.

Otra de las asistentes, cuenta que Maddox tiene un coeficiente intelectual por encima de la media y es el más amable de todos. El mayor de los hijos adoptivos de Brad y Angelina le gusta las armas y las artes marciales, por ello, su madre decidió regalarle una colección de dagas, según revelan desde W Magazine. Además, con tan solo 9 años "se emborrachó bebiendo vino y condujo un coche por los alrededores de la casa”, afirma una cuidadora.