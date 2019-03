La desafortunada imagen de Kim Kardashian tras el atentado de Manchester

Tras el terrible atentado terrorista sufrido en Manchester durante el último concierto de Ariana Grande, donde 22 personas perdieron la vida y más de cien resultaron heridas, fueron muchos los artistas y famosos que mostraron sus condolencias a través de las redes sociales.

La que no estuvo muy afortunada con su publicación de apoyo a las víctimas fue Kim Kardashian.

La estrella de 'Keeping Up with the Kardashians' compartió una imagen junto a Ariana Grande y su hermana Kendall Jenner de fiesta junto al texto: "No puedo imaginar el miedo y la agonía que los padres deben estar pasando por la búsqueda de sus hijos. Se supone que los conciertos son lugares donde poder perderse y divertirse. Es tan espantoso no sentirse seguro en este mundo. Mi corazón está con Ariana Grande, te quiero".

Una instantánea que ha generado tanta polémica que Kim ha decidido eliminar de sus redes sociales.

"Es una tragedia literal y todos estamos rezando, pero en serio Kim acabas de publicar una foto tuya con Ariana con caras felices. ¿Así es cómo expresas tu tristeza? Lo siento mucho por ti", este ha sido algunos de los comentarios que la estrella de la televisión recibía tras compartir la publicación.