Depp: 'No me caso con Vanessa porque no quiero cambiarle el apellido'

Johnny Depp anda de promoción de 'The Tourist' su película con Angelina Jolie, que se estrena esta semana. El actor ha aclarado porqué no se ha casado con su pareja, Vanessa Paradis, después de 12 años de relación: "Me da miedo arruinar su apellido. Es tan bonito...", aclara para US Magazine.

El actor asegura que ya se siente casado con la modelo francesa: "Nunca he necesitado ese pedazo de papel porque el matrimonio en realidad es de alma a alma y de corazón a corazón. No es necesario que alguien de el consentimiento", explica.

Dicho esto, Depp reconoce que estaría dispuesto a dar el paso, "si Vanessa quisiera casarse".

Los dos esperan irse en breve de vacaciones con sus hijos, Lily-Rose, de 11 años, y Jack, de 8. Depp sólo espera "dormir, dormir y compartir un montón de juguetes con mi hijo".