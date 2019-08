Denise Richards puede afirmar que gracias a las redes sociales ha tenido un diagnóstico adelantado de su estado de salud, y es que sus seguidores observaron algo extraño en una de las imágenes que la actriz subió a Instagram. En dicha instantánea, la tiroides de Denise se veía bastante abultada y los fans le advirtieron del peligro que eso suponía.

"Algunos de vosotros me comentasteis tras la reunión especial de #The Real Housewives of Beverly Hills que mi tiroides parecía estar más abultado de lo que resulta normal. Y teníais razón”, ha reconocido. “Se trataba de algo que había estado ignorando hasta entonces".

Resulta que la ex de Charlie Sheen tenía intolerancia al gluten, algo para lo que ya se está tratando adecuadamente.

"Me resulta increíble comprobar lo mucho que ha mejorado mi tiroides tras eliminar el gluten de mi dieta durante un breve período de tiempo. No tenía ni de idea de cuánto afecta la manera en que comemos a nuestro cuerpo y lo tóxico que resulta el gluten", ha aclarado al ver que el tratamiento funciona.