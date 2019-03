Demi Rose triunfa en Instagram por su parecido con Selena Gómez

No sabemos si será por su parecido a Selena Gómez o sus curvas, Demi Rose acumula más de 100 mil me gustas en sus fotos. Según sus seguidores y los fans de Selena, la joven inglesa es el doble de Selena. No podemos negar que su parecido con la cantante ha ocasionado que la modelo tenga cuatro millones de seguidores en Instagram.

Además ahora que la artista de 'It Ain’t Me' está copiando el estilismo Kardashian y de su enemiga Bella Hadid, los parecidos entre la modelo y Selena son cada vez más notables.

Aunque Demi Rose va más allá con sus looks, sus curvas y esa melena... la modelo nos recuerda a ¡Selena!. ¿ Te parecen que guardan un parecido?