En sus memorias 'Inside Out'

Demi Moore ha revolucionado Hollywood con la publicación de sus memorias, 'Inside Out', y no solo por los escabrosos momentos que la marcaron en su juventud, sino también por las numerosas intimidades que ha destapado de su matrimonio con Ashton Kutcher. Unas confesiones que parecen no haberle hecho mucha gracia al actor, aunque ajena a todo, Demi ha seguido dando detalles, llegando a revelar el nombre del sujeto que la violó con 15 años.