Demi Moore regresa a Twitter cuatro meses después

Poco a poco Demi Moore vuelve al mundo real. Hace cuatro meses que se separó de Ashton Kutcher y después, fue internada en un centro de rehabilitación. Una serie de acontecimientos que la han tenido apartada de la vida social.

Además, la actriz había abandonado por completo su actividad en las redes sociales, pero parece que al fin ha vuelto. Con el comentario ‘Probando’ acompañado de una imagen en la que podemos verla tumbada sobre la cama, Demi ha regresado de nuevo al mundo ‘tuitero’.

De hecho, antes de que se sucedieran todos los percances que ha sufrido en los últimos tiempos, Moore era muy dada a utilizar Twitter. Se ve que lo echaba de menos y estaba deseando volver, lo que no nos queda muy claro es por qué sigue usando el usario @MrsKutcher, cuando ya de señora de Kutcher no tiene nada.

Su ex sigue disfrutando de lo lindo y es rara la semana en la que no le ‘endosan’ un nuevo romance: desde Lea Michele a Rihanna y, últimamente, con Mila Kunis. En definitiva, ¡el chico no se aburre!

Esperamos que Demi tenga una feliz vuelta y que, poquito a poco, vuelva a ser la que era antes…