Demi Moore se quita las penas con su nuevo ‘toy boy’, Martin Henderson

Demi Moore ha encontrado un hombre que le quite las penas: Martin Henderson. Un actor de 37 años con el que no para de verse y de hacer planes como unos recién enamorados. Los que han visto a la pareja junta, aseguran que Demi está más feliz que nunca. Y que sus depresiones debido a su no tan reciente divorcio con el actor Ashton Kutcher, han pasado página.

Separarse de su guapérrimo maridito ha sido muy traumático para la actriz, y aun más haber visto a su ex pareja en todas las portadas del corazón junto a Mila Kunis. Por eso, ¿qué mejor que ahogar las penas con un guapo, joven y atractivo hombre?

El joven actor 12 años menor que ella, es compañero de profesión. Aunque no tan conocido como su ex Ashton Kutcher, Martin Henderson en una estrella de la televisión, ha participado en diferentes series e incluso en un videoclip de Britney Spears. Además tuvo un papel importante en la película The Ring. Vamos, que no tiene nada que envidiarle al ex de la actriz.

Por lo visto, la de Nuevo México no para de hacer planes con su nuevo ‘amigo’: una barbacoa, cenas por allí y por allá, de compras...Incluso han sido pillados en una romántica escapada a Conneticut. Tanto viajecito parece indicar que todo esta saliendo a pedir de boca y que esto, ¡va totalmente en serio! Incluso, ¿quién sabe? Puede que oigamos campanas de boda…