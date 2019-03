Demi Moore podría estar saliendo con un modelo más joven que su ex Ashton Kutcher

Demi Moore ya tiene con quien llorar las penas de su separación, o eso parece… Según cuentan algunos medios estadounidenses, la actriz podría haber ocupado el huequito que ha dejado Ashton Kutcher en su corazón con otro joven. ¡Y tan joven! El elegido por Demi tendría 25 años menos que ella, para no perder la costumbre…

Al parecer, se pudo ver a Moore, el fin de semana del 8 de enero, en California junto al modelo italiano Blake Corl-Baietti. Ambos fueron fotografiados en el mismo coche, cuando se disponían a comer por El Lay.

No hay mucha más información pero sólo podemos contaros que el chico no está nada mal. Alto, chulazo cachas, de ojos azules, rubito… El joven de 23 añitos es modelo de profesión, así que imaginaos cómo es. Pero para que no tengáis que pensar mucho, os enseñamos unas cuantas imágenes del nuevo supuesto churri de la ex de Kutcher en acción, posando como buen modeli.

El chico habla de sí mismo como un hombre al que le encanta “aprender tanto como pueda y obtener cualquier nueva experiencia posible”. Admite que está buscando una oportunidad… “Estoy buscando el poder mostrar todo lo que puedo ofrecer. Tengo una actitud muy positiva y una ética de trabajo extraordinaria”, comenta en su perfil de la web iStudio.com.

La actriz de 48 años intenta rehacer su vida, algo que parece que su ex marido está haciendo junto a Lorene Scafaria, o eso se comenta. ¿Realmente estamos ante un nuevo amor para Moore o Blake Corl-Baietti es un oportunista que utilizará a la pobre y desdichada Demi?