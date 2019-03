Demi Moore, más hundida que nunca, sin el apoyo de sus hijas

Demi Moore no gana para disgustos. Y es que, desde su separación con Ashton Kutcher , la actriz no levanta cabeza. La ex pareja rompió con un matrimonio de más de 6 años a finales del año pasado y, desde entonces, no hemos parado de escuchar rumores sobre la inestabilidad emocional de Moore, así como su supuesta adicción a los tranquilizantes.

Una adicción que le llevó a ser ingresada en una clínica de rehabilitación a principios de año y en la que contó con todo el apoyo de sus hijas Rumer, Tallulah y Scout, quienes no se separaron de ella ni un solo segundo.

Sin embargo, parece que sus pequeñas han tocado fondo y no aguantan más los cambios de humor de su madre. Según medios estadounidenses, su paciencia ha llegado al límite y le han retirado la palabra. Un hecho que podría haber sido el causante de su posible reincorporación al centro de rehabilitación.

Entre tanta mala noticia, parece que si Demi pone un circo, le crecerán los enanos. Un divorcio inesperado, la confirmación del romance entre Ashton y Mila Kunis y, ahora, el distanciamiento de sus hijas dejan en evidencia los motivos por los cuales la actriz no atraviesa, sin duda alguna, el mejor momento de su vida.