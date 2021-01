Demi Moore desfila por sorpresa para Fendi y lo más comentado es su nuevo e irreconocible rostro

Demi Moore se convirtió en la sensación del desfile de Fendi. La actriz sorprendió desfilando con de uno de los modelitos de Alta Costura con los que Kim Jones se estrenaba al frente de la firma.

Y aunque sobre la pasarela pudimos ver a modelos de renombre como Cara Delevingne, Kate Moss o Naomi Campbell, fue sin duda la actriz la que más miradas acaparó, y es que su nuevo y extraño rostro hacía que se viera diferente.

Ojos inexpresivos, frente completamente lisa, pómulos muy marcados… Demi no parecía Demi, tal y como puedes ver en el vídeo de arriba. Eso sí, la intérprete, a sus 58 años, parece estar encantada con su aspecto ya que hizo varias publicaciones de su hazaña como modelo.

Pese a que siempre ha estado en el punto de mira ya que muchos han señalado que no tienen duda alguna de que Moore se ha sometido a algún que otro retoque estético, ella lo ha negado en rotundo en más de una ocasión, aunque defiende que cada uno es libre de hacer lo que quiera.

Cuando en su día el debate en Twitter sobre si había pasado por quirófano o no se hizo más intenso, ella señalaba: "No me gusta la idea de someterse a una operación para controlar el proceso de envejecimiento. Es una forma de combatir tu propia neurosis".

Seguro que te interesa...

La foto de Demi Moore a los 57 años de fiesta sin nada de maquillaje