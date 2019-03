Demi Moore, David Bisbal y Katy Perry se quedan sin celebrar San Valentín

En los últimos tiempos muchas de nuestras celebrities han puesto punto y final a sus relaciones. Y es que parece que Cupido no llama a sus puertas por el momento y tendrán que que pasar un día de los enamorados de lo más solitario...

Por ejemplo, Malena Costa no parece tener planes para San Valentín tras su ruptura con Puyol, al igual que su compañera de profesión, Noelia López, que tras poner punto y final a lo suyo con Guti no ha encontrado a un sustituo. Todo lo contrario que sus ex: el jugador del Barça lo celebrará junto a la modelo colombiana, Giselle Lacouture , y Guti junto a su futura esposa, Romina Belluscio.

En el mundo de la música, también encontramos corazones solitarios. David Bisbal, tras su divorcio de Elena Tablada, parece que no tendrá con quién compartir el día de los enamorados. Al igual que Raquel del Rosario que, tras finiquitar su matrimonio con Fernando Alonso, no ha encontrado hombre que recomponga su corazón mientras que su ex no ha taradado ni semanas en rehacer el suyo junto a la modelo Xenia Tchoumitcheva. Y fuera del panorama nacional nos encontramos con Katy Perry quién tras divorciarse de Russell Brand tampoco tendrá ni rosas ni bombones.

Hay otras que simplemente no tienen suerte en el amor como Mónica Cruz. A la hermanísima de ‘Pe’ parece que los novios no le duran mucho, al igual que dos telediarios le ha durado a Kim Mardashian su matrimonio. ¿Tardarán mucho en encontrar de nuevo el amor?

Por otro lado, dos matrimonios de larga duración también han dicho 'bye, bye'. Primero fue Demi Moore quién anunció su divorcio de Ashton Kutcher, y después llegó la separación de Heidi Klum y Seal... ¿Qué está pasando en el panorama celebrity para que las flechas del amor vayan en direcciones opuestas?