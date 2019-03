Demi Moore y Ashton Kutcher se van de camping para salvar su matrimonio

Demi Moore y Ashton Kutcher están pasando por los momentos más duros de su matrimonio. Desde que el actor le puso, presuntamente, los cuernos a Demi con una rubia cañon, la pareja ya no sabe qué hacer para reavivar las llamas del amor que con los continuos engaños del actor se están apagando poco a poco...

Ajenos a los rumores que apuntaban a que la pareja no se veía desde hacía semanas, unas fotos publicadas en Daily Mail de Ashton y Demi haciendo acampada confirman que siguen haciendo vida de pareja...

Pero el encuentro bucólico pastoril no es fruto de una excursión de enamorados. No, no. La pareja de actores ha tenido que pedir la ayuda de un consejero matrimonial para poder salvar lo que queda de su matrimonio. Un camping de montaña en Santa Bárbara, Cachuma Lake, ha sido el lugar elegido para un retiro espiritual promovido por la Kabbalah, la religión que profesan desde hace años y a la que han recurrido para reavivar su romance.

Aunque hubieran preferido mantenerlo en secreto, una joven que se encontraba allí ha sido la encargada de inmortalizar el momentazo en el que Demi y Ashton se sientan frente al fuego rodeados de terapeutas de la Kabbalah. Un autentico rito a lo budú que da un poquito de mal rollo...

Sin embargo, parece que tanta calma, tranquilidad y ambiente zen han conseguido alejar el mal rollo que les rodeaba. Y es que Ashton no ha tardado en utilizar las redes sociales para publicar unas fotos muy rurales, posiblemente del sitio en el que acamparon, y desear mucha suerte a su chica con la serie de cortometrajes Five que interpreta Demi: “Buena suerte esta noche! Debes estar orgullosa”.

Un amor apagado por los engaños del actor pero del que estamos deseando vuelvan a saltar chispas de pasión... Y es que donde hubo fuego, siempre quedan cenizas.