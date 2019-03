Demi Lovato, la nueva enemiga del clan Kardashian

Demi Lovato está últimamente haciéndose enemigos a cada paso. Y es que si recientemente la cantante generaba una gran polémica enfrentándose a Mariah Carey por defender a Ariana Grande, ahora la artista tiene un nuevo frente abierto.

Ya se han revelado en varias ocasiones que Demi no traga al clan Kardashian-Jenner pero lo que no sabíamos es que la exniña Disney no quiere ni saludarlas.

Según ha revelado una fuente al portal de noticias US Weekly, Demi coincidió esta semana de compras con Kendall Jenner en el Barneys de Beverly Hills e hizo todo lo posible por intentar no toparse de frente con la modelo del clan: "Demi hizo de todo para evitar a Kendall. Demi la vio en el departamento de zapatos y dio vueltas por la sección de maquillaje. Tan pronto como Kendall estuvo fuera de alcance, Demi dijo, 'Qué molesto. No puedes ir a ningún lado sin ver a una Kardashian'". ¿Son las Kardashian-Jenner las nuevas enemigas de la cantante?