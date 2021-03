El increíble cambio de Demi Lovato tras su radical pérdida de peso: "Hoy estoy llena de paz, serenidad, alegría y amor"

Muchas estrellas infantiles suelen verse sobrepasadas por la fama cuando crecen. A su popularidad se le suman los problemas típicos de la edad, además un estilo de vida ajetreado. En ocasiones, sus frustraciones más internas y las tentaciones a las que los jóvenes triunfos se ven expuestos, acaban desembocando en problemas más graves. Precisamente eso es lo que le ocurrió a Demi Lovato.

La actriz se hizo muy famosa a una edad muy corta. En 2002 comenzó su andadura televisiva en el programa infantil 'Barney y sus amigos', pero no fue hasta el 2008 cuando saltó a la fama. En ese año, Demi hizo su aparición estelar en la película de Disney Channel, 'Camp Rock' y entonces su popularidad no hizo más que crecer. Lovato empezó a trabajar sin descanso pero tan solo dos años después, saltaron las primeras alarmas. En 2010, la joven tuvo que abandonar una gira que estaba realizando junto a los Jonas Brothers porque según aseguró su propio representante para la revista 'TMZ', debía solucionar "problemas emocionales y físicos que tenía desde hacía tiempo".

A partir de ahí comenzaría para la artista una auténtica montaña rusa, repleta de altibajos emocionales y anímicos. Durante mucho tiempo, Demi ha tenido que lidiar con sus adicciones al alcohol y a las drogas, además de con un persistente trastorno bulímico. El año 2018 marcó un punto de inflexión en su vida. Lovato sufrió un infarto y tres derrames cerebrales a causa de una sobredosis, que le dejó diversas secuelas físicas. Tras el terrible suceso, la cantante comprendió que ya no podía seguir así.

Afortunadamente, a estas alturas Demi ha conseguido superar todos sus problemas y lo cierto es que a sus 28 años, se encuentra mejor de lo que ha estado nunca. La cantante le ha dado un giro de 360 grados a su estilo de vida y eso se nota. Según su propias palabras, en el camino hacia unos mejores hábitos "accidentalmente ha perdido peso". A través de su cuenta de Instagram, Lovato aseguraba lo siguiente: "Ya no cuento las calorías. Ya no me sobreejercito más. Ya no me restrinjo en comidas o detoxifico, y ya no vivo mi vida en la cultura de la dieta… y aún así he perdido peso. Es una experiencia diferente y estoy llena, no de comida, sino de sabiduría divina y guía cósmica, paz, serenidad, alegría y amor".

Este es el mensaje que adjuntaba la artista a la última publicación que hacía en las redes sociales. Demi colgaba un video de sí misma, con el que podemos podido constatar su gran cambio. En el video que te dejamos un poquito mas arriba te mostramos lo sana y feliz que se encuentra ahora la cantante.

