Demi Lovato confiesa sentirse mejor tras romper con Wilmer Valderrama

Han pasado ya varias semanas desde que Demi Lovato y Wilmer Valderrama anunciasen su ruptura tras seis años de amor, un adiós que revolucionó el panorama celebritero y que rompió el corazón de todos sus fans.

Recientemente el actor concedía una entrevista en la que además de hablar de sus nuevos proyectos, confesó que se encontraba bien tras romper con la fuese niña Disney. Y ahora ha sido Demi la que se ha sincerado con la prensa y ha revelado cómo se siente.

"Es maravilloso, me siento genial y estoy creciendo como persona. Todo es nuevo y fresco, me siento libre. Creo que tengo a muchas personas a mi alrededor en las que puedo confiar y con las que hablo de todo. Ellos son los que me dicen: 'Puede que estés teniendo un mal día, pero mira a tu alrededor y fíjate en todo lo que has conseguido'. Es una gran suerte poder contar con personas así", afirmaba Demi en el programa 'Elvis Duran and The Morning Show'.