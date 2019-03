Demi Lovato celebra con su novio Wilmer Valderrama tres años estando sobria

SU PAREJA HA SIDO UN APOYO MUY IMPORTANTE

Demi Lovato le agradece el apoyo incondicional a su novio, Wilmer Valderrama, en su lucha contra la adicción al alcohol. La actriz explica que de no ser por él tal vez ella no estaría viva. La relación entre ambos no ha sido siempre prefecta, pero el amor, como el cuerpo, hay que entrenarlo y ejercitarlo. Wilmer Valderrama y Demi Lovato revelearon recientemente sus planes de boda, y es que con tanto amor solo falta vestirse de blanco.