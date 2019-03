Demi Lovato o Ashley Greene podrían ser las damas de honor de Miley Cyrus

Es la boda más esperada de Hollywood y aunque los detalles llegan con cuentagotas, ya empiezan a sonar los primeros nombres de las que serán las damas de honor del matrimonio entre Miley Cyrus y Liam Hemsworth. Entre las estrellas de cine y televisión con las que comparte aparte de trabajo, una buena amistad se encuentran: Kelly Osbourne, Demi Lovato o Ashley Greene ¿Serán todas afortunadas?

Los medios no dejan de especular sobre este glamouroso enlace. Lugar, fecha, lista de invitados y por supuesto, las damas de honor donde se barajan algunos nombres entre los que se podrían encontrar, aparte de sus compañeras de profesión, su amiga del alma Khloe Kardashian.

Otra que encabeza la lista es Emily Osment, ex compañera en ‘Hannah Montana’ durante varios años que terminó con una bonita amistad.

Sin embargo, no hay sitio para todos. Selena Gómez y Taylor Swift no estarán invitadas por no ser del agrado de Miley. Al contrario de lo que muchos pudieran pensar, la ex niña Disney no guarda buena relación con ellas, por lo que se perderán la que ha sido coronada como ‘la boda de año’.