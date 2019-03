'Me dejé bigote para pasar desapercibido'

Efron explica que suele "intentar disimular más cuando voy al supermercado, es un poco ridículo", confiesa. "Lo mejor es evitar el contacto visual", añade.

Ese es un truco que suele funcionar, aunque al final siempre hay alguien que repara en su presencia, momento en que entra en acción el plan B: negarlo todo: "Si la gente se me acerca y me dice: Eh, tú eres ese chico que canta y baila, el de 'High School Musical'; simplemente digo 'no' y sigo caminando", aclara.

Claro que eso le sirve cuando sólo una o dos personas le reconocen, pero la situación se complica cuando acudes a un festival de música: "Vanessa (Hudgens, su novia) y yo fuimos a Coachella, el festival en medio del desierto, y no quería ser VIP. Quise ir y ser una parte más del festival, así que me dejé crecer el bigote", afirma.

Una opción que pareció funcionar para el resto de asistentes, pero ya estaban ahí los paparazzi para desvelar el secreto: "Nos descubrieron el último día".

En último recurso, Efron sabe que puede irse a otro país donde su cara no sea tan conocida, como Japón. "Allí no me reconocen, sobre todo si me pongo una máscara", apunta.