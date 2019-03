El declive de Amanda Bynes: de chica diez a reina del escándalo

A algunas de nuestras celebrities, el comenzar desde bien pequeñitas en el mundillo de la fama no le ha sentado nada pero que nada bien. Así hemos visto los constantes problemas de Lindsay Lohan o la polémica etapa de Britney Spears, entre algunas otras. Pero hoy tenemos a otra protagonista en lo que a palmarés de escándalos se refiere: Amanda Bynes.

La actriz, que comenzó con trece años en un programa en Nickelodeon llegando incluso a tener el suyo propio: ‘The Amanda Show’. Posteriormente hizo su debut en la gran pantalla con la película ‘Big Fat Liar’, llegando a aparecer poco tiempo después en la portada de Vanity Fair junto a las estrellas más populares del momento como Hilary Duff y las hermanas Olsen.

Posteriormente protagonizó películas como ‘Ella es el chico’, ‘Hairspray’ o ‘Easy A’. Parecía que todo iba viento en popa hasta que en junio de 2010 anunciaba a través de su cuenta en Twitter: “Sé que tengo 24 años y que todavía soy joven para retirarme. Ser actriz no es tan divertido como parece y si algo no me gusta, lo dejo. Ya no amo actuar, por eso he dejado de hacerlo”.

Un mes y poco después anunciaba de nuevo a través de su la red social: “Ya no me retiro”, lo que empezó a generar desconfianza en torno a su persona y, a partir de ahí, las cosas comenzaron a ir mal.

Ha sido detenida en varias ocasiones por conducir bajo la influencia del alcohol o las drogas e, incluso, en una ocasión llegó a golpear un coche y no se detuvo. También se encerró en el baño de una panadería durante más de media hora y cuando los bomberos llegaron ella dijo simplemente: “Tenía que retocarme”.

Fue entonces cuando también llegaron sus mil y un autoretratos en Twitter: en topless, bajo los efectos del alcohol y mostrando su rapado. Entre medias, fue expulsada de su gimnasio por fumar marihuana en el cuarto de baño. Y, para rematar la faena, llegamos al tiempo presente en el que se dedica a insultar a través de la red social a celebrities como Rihanna, de la que ha dicho: “Chris Brown te golpeó por no ser guapa”.

Por lo que se ve, la cosa va para largo…