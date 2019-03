La decisión de Asap Rocky que ha hecho muy feliz a Kendall Jenner

El novio de Kendall Jenner, Asap Rocky, ha tomado la decisión que más feliz podría hacer a la modelo.

La top siempre se ha caracterizado por ser una de la hermana más discreta del clan Kardashian-Jenner, por eso no es de extrañar que Kendall se haya echado un novio de principios similares.

El rapero Asap Rocky, con quien mantiene una relación desde hace meses, ha decidido que no participará en el programa que ha dado la fama a la familia Kardashian, 'Keeping Up with the Kardashians'. Y no solo eso, sino que según ha revelado una fuente al portal de noticias HollywoodLife.com, queda mucho tiempo para que veamos a Kendall y Asap posando juntos sobre la alfombra roja. Parece que esta relación es de lo más discreta…