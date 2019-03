Las decepciones de las celebrities a sus fieles seguidores

La relación entre famos@s y fans podría describirse como un amor-odio sin definir. Tanta es la pasión de los seguidores por sus ídolos que a veces pueden causar más de un enfrentamiento. Por culpa de Jennifer López despidieron a una limpiadora del hotel Dusseldorf, tras pedirle ésta un autógrafo; o el caso del guardaespaldas de Lady Gaga que agredió a una fan de la artista y esta no hizo nada por defenderla. Incluso Madonna le sacó el dedo a sus hinchas desde su coche, y David Beckham pidió a gritos que le dejaran en paz.

Otro de los 'enfrentamientos' fans-ídolos viene provocado por el amor incondicional que sienten por ellos. No soportan ver sufrir a sus celebrities más queridas, por eso Rihanna se ha sentido entre la espada y la pared. Desde que retomó su relación con Chris Brown ha tenido que ir con cuidado para que sus seguidores no vieran muchas fotos con el rapero, ya que no apoyan la relación. Así como tampoco estaban de acuerdo con Selena Gómez cuando puso punto y final a su relación con Justin Bieber.

Pero para enfados, el que se cogieron las admiradoras que idolatraban a la pareja formada por Kristen Stewart y Robert Pattinson, cuando Kristen le fue infiel a su chico con Rupert Sanders. Y otras veces se sienten totalmente decepcionados por los desprecios de sus ‘héroes’. La cantante Taylor Swift ni lee las cartas de sus admiradores y las tira a la basura; Justin Bieber y su falta de puntualidad en los conciertos desespera a l@s más enloquecid@s que le esperan para cantar con él sus éxitos; Miley Cyrus falta a sus seguidores más religiosos, o Beyoncé, que va y hace ‘playback’…

Entre los One Direction y sus admiradores también existe una pasión un tanto extraña. Todos admiran al grupo británico- irlandés, pero los ‘directions’ a veces no corresponden como deben a sus seguidores. Niall Horan exclamó: “¿Os acordáis de la última vez que estuve aquí, montón de mierda?” cuando llegaban de viaje. Además, tanto Zayn Malik como Louis Tomilson se vieron obligados a crearse unos refugios anti fans en sus casas.

Aunque a veces no hace falta un mal gesto para notar que ciertos VIPs no soportan codearse con sus fans. Robert Pattinson, Bruce Willis, Scarlett Johanson y Renée Zellweger son algunos de los famosos más distantes con los que ningún fanático desearía toparse, ya que son muchas las ocasiones en las que se han mostrado de lo más reacios a hacer un mínimo de caso a un seguidor.