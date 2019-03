David Hasselhoff se compromete con su novia Hayley Roberts

David Hasselhoff ha decidido pasar por tercera vez por el altar, el actor se ha comprometido con su novia Hayley Roberts, 27 años más joven que él, y con quien comparte su vida desde hace cinco años durante una velada de lo más romántica junto al mar.

Ha sido la revista HELLO! quien ha publicado la noticia mediante una exclusiva mundial: "Tengo un dicho: 'No te casas porque quieres vivir con alguien, te casas porque no puedes vivir sin ella'. Me siento así. Sé que sería muy infeliz sin ella. Esperé a declararme porque pensé que era muy mayor para ella", declaraba el intérprete al citado magazine.

La futura mujer del famoso 'Mitch Buchannon' ha confesado la emoción que sintieron ambos durante este momento tan especial: "Ambos lloramos. No tenía ni idea de que iba a hacer eso. Estaba sobrepasada".